Toomas Kivimägi: mina ei aja nina püsti ega hakka seda kuritarvitama

Riigikohtu otsusel on kaks poolt. Esimene on tema hinnangul protseduuriliste küsimuste lõpetamine ja siin leidiski riigikohus, et see on ongi riigikogu enesekorraldusõigus. «Sellise kaebusega ei ole enam kellelgi mõtet riigikohtusse minna, kui riigikogu juhataja lõpetab mingil põhjusel protseduurilistele küsimuste vastuvõtmise. Aga protseduurilisi küsimusi on kuritarvitatud! Arvan, et 4/5 protseduurilistest küsimustest ei vasta oma otstarbele, sisuliselt on need vasturepliigid,» kirjeldas Kivimägi.