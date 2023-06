ANALÜÜS ⟩ Kärpeteema lõi valitsuskoalitsiooni esimese mõra ja tõi hõõrumised

Väliselt läbi meedia tundus tüli suur, aga koalitsioonis sees polnud hoopiski nii valus, vaid hoopiski ühendas. Nüüd on jõutud valitsemise järgmisesse faasi: esimesed hõõrumised koalitsioonierakondade vahel.

Ametis olev valitsus ei tee just tihti suhtekorralduslikke vigu, aga sellel nädalal üks siiski tehti, kui käibesse läks väide, et riik kavatseb kärpida järgmise aasta eelarvest 50 miljonit. Mis muidugi paistab välja väga väike, eriti kui riigieelarve kulupool on 17 miljardit – ainult 0,3 protsenti eelarvest.