Siseministeerium Elmar Vaheri kohtuvõitu ei vaidlusta, aga osutab kitsaskohtadele

«Olles tutvunud koos juristidega halduskohtu otsuse ja põhjendustega, ei näe me edasi kaebamiseks põhjust,» ütles siseminister Lauri Läänemets (SDE). Ta lisas, et distsiplinaarmenetlus lõppes juba 2. mail seoses Vaheri teenistussuhte lõppemisega ning edasine vaidlus selle algatamise üle ei omaks enam sisulist mõtet.

Minister selgitas edasisi samme öeldes, et lahendamist vajab olukord, kus politsei- ja piirivalveameti peadirektorit ei ole võimalik teenistusest kõrvaldada distsiplinaarmenetlust alustamata ka olukorras, kus ta on tunnistatud kriminaalmenetluses kahtlustatavaks või süüdistatavaks.

«Nõustun halduskohtu tähelepanekuga, et olukorras, kus politsei- ja piirivalveameti peadirektorile on esitatud kahtlustus kuriteo toimepanemises, on praktikas raske ette kujutada teda ametikohustusi täitmas. Samas ei näe politsei ja piirivalve seadus aga peadirektori puhul ametist kõrvaldamist ette ilma distsiplinaarmenetlust alustamata, kuigi teiste politseiametnike puhul seadus sellise võimaluse annab. Selle kitsaskoha tõi välja juba ministeeriumi teenistuslik järelevalve ning siseministeerium valmistab ette vajalikku seadusemuudatust,» selgitas Läänemets.