Miks ta otsustas uuesti liituda Keskerakonnaga? «Üksinda ei saa Eesti poliitikas enda eesmärke täita,» nentis Tšaplõgin. Tema sõnul on selle heaks näiteks Mihhail Stalnuhhin. «Paljud, kellega ma suhtlen, on juba Keskerakonnas,» lisas ta teise põhjusena.

Kolmandaks leiab ta, et Keskerakonnal on ainsana laiapindne sotsiaalne programm. «See on väga tähtis riigile, kus neljandik elanikkonnast elab vaesuses,» selgitas Tšaplõgin.