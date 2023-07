Võimusõda Keskerakonnas kogub hoogu: Kõlvart avas Tallinna rinde

Keskerakonna esimees Jüri Ratas rääkis Postimehele, et Tallinna linnavolikogu keskfraktsiooni juhid saatsid talle hiljuti kirja, milles tegid ettepaneku Ratasel, peasekretär Andre Hanimägil ja riigikogu keskfraktsiooni juhil Tanel Kiigel lahkuda Tallinna linnavolikogust. Ratase hinnangul on see osa Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti ja tema vahelisest võimuvõitlusest.