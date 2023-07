Jüri Ratas: Keskerakonnas käib juba üle aasta ussitamine

«Kui juba üle aasta tunnetad, et on teatud osa erakonnast, kes ei soovi, et sa oleksid esimees ja käib selline kaigaste kodarasse loopimine või selline ussitamine, siis sellel ei ole mõtet. See ei too erakonnale midagi head homsel päeval. Aga mina tahan, et homme oleks Keskerakond tugev,» lausus Ratas. Ta lisas, et see oli ka põhjus, miks ta soovis erakorralise volikogu kokkukutsumist, kuid tema sel korral enam esimeheks ei kandideeri.