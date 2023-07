Eesti poliitikud ei arva, et Türgi nõudmine Euroopa Liidu uks avada võiks peatada Rootsi NATOsse pürgimuse

Euroopa Parlamendi liige Sven Mikser (SDE) ütles Postimehele, et ta ei ole Erdoğani ütluse täpse sisu ja kontekstiga kursis, kuid oli nõus seda põhimõtteliselt kommneteerima. Ta ütles, et kumbki organisatsioon otsustab oma laienemise küsimused teisest sõltumata. «On selge, et keegi ei saa tegelikult selliseid tingimusi seada. Aga ma ei ole konkreetse sõnastuse ja väljaütlemise kontekstiga tuttav,» lisas ta.