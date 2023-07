Kõlvarti suu läbi käis reedel intensiivne pingete maandamine. Raske isegi kokku lugeda, mitu korda Kõlvart pressikonverentsil Ratast ja Kiike tänas või mitu korda ta mainis Ratast mitte nimepidi, vaid «lugupeetud erakonna esimees». Lisaks pidev jutt, et Keskerakonnas ei ole leere, ei saa olla leere, et lähme ikka koos ja rahulikult edasi. Mis muidugi lõi kuulajatele hoopiski mulje, et leerid ikkagi on, ja päris tugevad. Lisaks visuaalne mulje, kui Ratas jagab ajakirjanikele selgitusi ühes kohas ja Kõlvart toetajatega peab pressikonverentsi teises kohas.