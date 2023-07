Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas riigikogusse pürginud ja loetud päevad enne valimisi Vene okupatsiooni all ägavat Ida-Ukrainat väisanud Aivo Peterson viibib nüüd vahi all

Eelmisel nädalal pikendas kohus taas erakonna Koos juhtliikme Aivo Petersoni vahi all hoidmist. Erakond loodab, et kahe kuu pärast jõuab asi kohtusse ning palub oma toetajatelt raha, et Petersonile kaitset pakkuda.