Valitsus tõmbas Ida-Viru esindaja määramisele pidurit

Regionaalminister Madis Kallase sõnul on valitsuse arutelu Ida-Viru esindaja üle lükkunud augusti algusesse.

Kuigi regionaalminister Madis Kallas (SDE) soovis, et möödunud neljapäeval otsustaks valitsus, kes saab valitsuse Ida-Viru esindajaks ja millised on tema ülesanded, ei pääsenud see küsimus valitsuse istungi päevakorda.