Karilaid erakonna aukohtule: vene tiiva esindajad on loonud meie liikmetele õhulosse

«Kas see pole rahvuste baasil lahterdamine?» küsib Karilaid ja jätkab: «Kaebuse allkirjastajad küsigu seda otse algallikast. Pronkssõduri juurde ei vii ka lilli ainult vene rahvusest inimesed. See on ajalookäsitluse ja sisemiste hoiakute, veendumuste ja vaadete küsimus. On selge, et isamaalisus ja eestimeelsus ei tähenda vaid iga paari aasta tagant laulupeol rahvariietes sammumist – süda ja otsused peavad kriisihetkedel olema õiges kohas.»