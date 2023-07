Karilaiu kiri solvas Keskerakonna noori: austame oma juuri, ent oleme lojaalsed Eestile

«Oleme lugenud Jaanus Karilaiu kirja ja kuigi mõistame, kust tema seisukohad tulevad, peame siiski väljendama pettumust ja muret selle üle, kuidas on tema valinud oma seisukohti edastada,» kirjutasid erakonna noored. Nad nendivad, et Karilaid jättis vastuseta mitu küsimust ning pigem demagoogitses oma kirjas aukohtule.

Viide vene tiivale on eksitav ja solvav, kirjutasid noored. Mirzojev tõi välja, et tal on ukraina ja aserbaidžaani juured, Irol on eesti ja tatari omad. «Me kõik oleme Keskerakonna liikmed, kes töötavad Eesti hüvanguks. Meid on õpetatud austama oma juuri, aga samas olema lojaalsed Eestile,» laususid nad.