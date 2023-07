VIDEO ⟩ Valitsuse pressikonverentsil andsid aru Mart Võrklaev ja Madis Kallas

«Need peavad käima käsikäes. Selle koha pealt me koostöös transpordiametiga teeme ka vastavad analüüsid, et kuidas ja mismoodi mõjutab automaks teatud piirkondade liikuvusvõimalusi, kui inimesel läheb isikliku auto omamine teatud ulatuses kallimaks, et milliseid alternatiive me saame pakkuda ühistranspordis. See on regionaal- ja põllumajandusministeeriumi vastutusalas ja sellega me juba ka tegeleme,» lausus Kallas pressikonverentsil.