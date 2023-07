Reitingud: Eesti 200 toetus on viimase kolme aasta madalaimal tasemel

Esikohal oleva Reformierakonna ja teisel kohal oleva EKRE toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud ning kahe erakonna vahe on 5,5 protsendipunkti. Keskerakonna toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,9 protsendipunkti võrra ning vahe EKRE-ga on 5,3 protsendipunkti.

«Kuigi erakondade toetusnumbrid ei ole võrreldes eelmise nädalaga väga palju muututnud, on pikemas plaanis siiski näha mõnede trendide jätkumist, mis vahepeal tundusid katkevat. Reformierakonna toetus on olnud kasvuteel alates mai algusest ning EKRE toetus pigem languses alates mai lõpust. Seda on hetkel näha nii toetuse suhtelistes numbrites (arvestades eelistuseta valijaid) kui ka absoluutarvudes,» ütles Tartu ülikooli teadur Martin Mölder.

«Reformi toetus on viimastel nädalatel olnud kasvamas pigem naissoost ja madalama haridustasemega valijate hulgas. Ning pigem keskmistes kui väga madalas ja väga kõrges sissetulekugrupis. EKRE toetus on viimastel nädalatel pigem langenud eestlastest valijate hulgas ning väiksema sissetulekuga ja madalama haridustasemega valijate seas. Kuigi vahe valijaskonnas tervikuna on selgelt Reformierakonna kasuks, siis teatud valijagruppides nagu näiteks meeste või kolme või enama lapsega valijate seas on EKRE selgelt kõige populaarsem erakond. Samuti on nende positsioon tugev kõrgharidust mitteomavate ja madalama sissetulekuga inimeste hulgas. Reformierakonna edu on suur üksnes enam kui 1500 eurot teenivate inimeste hulgas,» märkis ta.