Reinsalule keelatud annetuse kahtlusega hääli korjanud Palts pani kulud enda nimele

Palts täpsustas varem ERRile , et kutsus kampaanias erakonnaliikmeid üles Reinsalu poolt valima ega teadnud, et äriühingu arvelt tasumine on keelatud. «Tasusin enda firmale arved, deklareerin tehtud kulud enda kampaaniaaruandes ning liigume edasi,» sõnas poliitik rahvusringhäälingule mõni nädal tagasi.

ERJK aseesimees Kaarel Tarand tuletas meelde, et menetlus pole veel läbi ja komisjonil tuleb veel arutluseks koguneda. «Lõpptulemus peab olema see, et tegu ei tohi olla keelatud annetusega. Kui juriidiline isik on mängust välja toodud ja annetus eraisiku oma ning see kajastub ka kõigis aruannetes - siis on variant, et kõik loetakse õigeks,» sõnas ta.