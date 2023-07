Aitame ministri välja: raiskamist, mille võiks lõpetada, on palju

Nimelt on riigil hädasti vaja kulusid kärpida, et riigieelarve natukenegi tasakaalu poole liiguks. Postimees püüdis rahandusministrile appi tulla ning uuris mitmetelt ekspertidelt ja asjatundjatelt, kus riik liialt laristab. Aga nagu selgus, on üle­sanne keerulisem, kui arvata võis.