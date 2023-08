Eluaegne vang Juri Ustimenko kaotas kaebuses Postimehe vastu kõigis kohtuastmetes

Ustimenko pöördus kohtusse, kuna leidis, et tema nimetamine leheveergudel sarimõrvariks on liiga vulgaarne hinnang ning pole kooskõlas tema kohtuotsusega.

Ühtlasi on Ustimenko kohtuasi esimene sellelaadne, kus riik maksab osaliselt Postimehe menetluskulud kinni. «Varasema kohtupraktika kohaselt ei saanud vangilt tagatist välja mõista, sest vangil raha ei ole. Tänu Ustimenko lahendile on nüüdseks kohtud korduvalt ka vangidelt tagatist välja mõistnud ja kui vang on omakorda riigilt abi palunud tagatise maksmisega, siis riik on näiteks Ustimenkot ka abistanud,» rääkis TRINITI vandeadvokaat Maarja Pild.