Kes oli teine punalipu heiskaja? Jaak Valge hoiab suu lukus

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Britta Sepp sõnas Postimehele saadetud vastuses, et menetlus veel käib ning politsei tegeleb teise isiku tuvastamisega. Menetlust viiakse läbi keelatud sümboolikat puudutava karistusseadustiku sätte alusel.



Jaak Valge sõnas Postimehele saadetud kirjalikus vastuses, et talle helistati politseist 23. juuli õhtul ning küsiti ka lipu paigaldanud isiku nime. «Ma ei soovinud sellele vastata. Rohkem pole mul politseiga selle protestiaktsiooni teemal suhtlemist olnud,» kirjutas ta. Samuti ei olnud ta nõus avaldama Postimehele, kellega on tegu või kuidas Valge teda tunneb. «Hoolimata oma piiritust austusest vaba ajakirjanduse vastu ei saa ma ka Teile vastata. Küll see isik selgub, kui õige aeg tuleb. Praegu pole veel tulnud,» lisas Valge.