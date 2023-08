TEERULL ⟩ Riigikogu juhatus võib riigikohtu otsusega opositsioonist üle sõita

Kõik fraktsioonid esitasid riigikogu juhatusele ettepanekud, mida teha opositsiooni kevadel esitatud sadade arupärimiste ja eelnõudega. On pakutud nii riigikogu vanematekogu kohtumist, erakondade esimeeste kohtumist, et kompromissi leida, kui ka erakorralisi istungeid.

Milline lahendus valitakse, võib selguda järgmise nädala teisipäeval, kui riigikogu juhatus koguneb. Hussar ise on kompromissi poolt, kuid tema sõnul ei saa see kindlasti olla juba vastuvõetud eelnõude tagasipööramine, nagu on nõudnud EKRE, kes on ühtlasi ka lubanud obstruktsiooni jätkata. Tema sõnul on Keskerakond ja Isamaa näidanud üles rohkem kompromissivalmidust.