Õiguskantsler: eelnõu sidumine usaldusküsimusega ei tohi olla mugavusvalik

Õiguskantsler Ülle Madise märkis eelnõude vastuvõtmist usaldusküsimusena analüüsides, et selline praktika ei tohi kindlasti olla mugavusvalik, kusjuures see samm on põhiseaduspärane vaid siis, kui vastasel korral rakerduks riigielu ja muud väljapääsu sisuliselt pole.