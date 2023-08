Ka rahandusminister Mart Võrklaev (RE) ütleb, et selles pole iseenesest midagi imelikku. Et küsitakse reservist ja erakorraliselt on muidugi haruldasem, aga juhtub sedagi. Tõsi, kuna presidendi kantselei oli juba eelarve koostamise ajal saanud lisaraha, siis see, et nüüd – alles maikuu – tullakse juba jälle lisaraha küsima, oli kindlasti häirivam. Kuid lõppeks jääb isegi see tavapärase suhtlemise juurde. Juhtub ikka, et keegi tippametnik pöördub murega rahandusministri poole või president isiklikult peaministri poole. Mis ei tähenda, et alati neile muredele lahendus leitakse, st rahataotlustele jaatavalt vastatakse. «Aga suhtlemine ise on tavapärane,» kinnitab Võrklaev.