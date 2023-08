Presidendi kantselei direktor: Kadriorg ei kauple seadustega

«Vabariigi Presidendi Kantselei direktorina pean enda kohuseks vastata meedias esitatud väidetele, nagu oleks keegi kantselei ametnikest seadnud riigipea poolt seaduste väljakuulutamise sõltuvusse meie eelarveprobleemide lahendamisega,» teatas Peep Jahilo.

«See on väär. Kadriorg ei kauple seadustega,» toonitas ta.

«Riigikogus vastu võetud seaduste väljakuulutamise või nende parlamenti tagasi saatmise põhjendus on ainult üks – kas seadused on kooskõlas põhiseadusega või mitte. Ühtegi teist põhjendust ei saa olla ega olegi,» selgitas Jahilo.

Tema saadetud pressiteates seisab, et seaduste väljakuulutamise üle otsustamine on ainult presidendi pädevuses. «Mitte keegi teine, sealhulgas presidendi kantselei ametnik, ei tee riigipea eest neid otsuseid,» kinnitas Jahilo.

«Sel kevadel sattusid ajaliselt kokku meie kantselei küsimus rahandusministrile, kas oleks võimalik saada Vabariigi Presidendi tegevuse – sealhulgas välissuhtluse – toetamiseks sel aastal täiendavat rahastust, ning parlamendis mitmete seaduste vastuvõtmine.»

Jahilo selgitas, et seoses üldise kokkuhoiukavaga teatas rahandusminister, et lisarahastust presidendi kantselei ei saa. Parlamendis vastu võetud seadused kuulutas president välja, sest need olid kooskõlas põhiseadusega. Mitmel juhul ei kasutanud ta ära seadusega ette nähtud 14 otsustamispäeva, mistõttu näiteks valitsuse seaduse ja maksuseaduste muudatused jõustusid seadustes ette nähtud ajal.

Jahilo lisas, et presidendi kantselei ametnikud on kinnitanud, et keegi neist ei ole seadnud kedagi valitsusest valiku ette, et kui kantselei lisarahastust ei saa, siis riigipea seadusi välja ei kuuluta. Kõik presidendi meeskonna liikmed teavad täpselt, millest lähtudes riigipea seadusi välja kuulutab. Veel kord, põhiseaduse väline teema, näiteks kantselei eelarve ei saa olla ega ole kunagi otsustamise aluseks, toonitas ta.