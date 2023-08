INTERVJUU ⟩ Rahandusministeeriumi kantsler: see oli Toomas Sildam, kes seostas rahataotluse eelnõude vastuvõtmisega

Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks tunnistab Postimehele, et see oli president Alar Karise sisenõunik Toomas Sildam, kes pidas temaga vestluse, kus sidus kokku raha eraldamise presidendi kantseleile ja seaduseelnõude vastuvõtmise. Saksa sõnul vihjati, et ressursipuudus segab kiiresti töötamist ja ressursi abil saaks kantselei kiiremini töötada. Valitsus oli tollal seaduste vastuvõtmisega keerulises olukorras, sest opositsioonipoolne obstruktsioon pani ohtu seaduste õigeaegse vastuvõtmise ja väljakuulutamise.