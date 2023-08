Peep Jahilo ja Toomas Sildam on keerulises olukorras

Kõigepealt, nüüdseks on avalik kantselei tippametniku nimi, kes selleteemalisi vestlusi pidas. Rahandusministeeriumi kantsler Merike Saks tunnistas, et temaga pidas sellise vestluse maha president Alar Karise sisenõunik Toomas Sildam. Võrklaev ise pole Sildami nime avalikult välja öelnud, aga on mõista andnud, et vestles samal teemal ühe VPK «tippametnikuga». Ei pea olema geenius mõistmaks, et ka Võrklaev viitab Sildamile.