Presidendi institutsioon püsib hästi, meil on eelarve olemas, mille raames me peame oma tegevustega toime tulema. Me võib-olla ei saa teha kõiki neid tegusid, mida aasta alguses olime plaaninud teha, kuna vahepeal on hinnatõus söönud ära osa meie eelarvest, aga me jätkame nagu tavaliselt ja loodame, et järgmistel aastatel on meie eelarve parem ja lubab läbi viia kõik võimalikud ettevõtmised, visiidid – nii, nagu oli algselt ette nähtud.