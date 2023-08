ANALÜÜS ⟩ Reinsalu seostab presidendi kantselei rahaskandaali kättemaksuga automaksu eest

Rahandusminister Mart Võrklaev (RE) rääkis, et mais-juunis suhtles tema presidendi kantselei direktori Peep Jahiloga lisaraha teemal ning samal ajal suhtles presidendi sisenõunik Toomas Sildam erinevate inimestega, kus Sildam (Võrklaeva sõnul) sidus seaduseelnõude kiiremat menetlemist ja VPK rahataotlust. Võrklaev rääkis konkreetselt enda ja Sildami vestlusest, Sildami ja rahandusministeeriumi kantsleri Merike Saksa vahelisest vestlusest, aga viitas, et neid vestlusi oli veel. Kellega ja kelle käest jõudsid need lisasignaalid, seda Võrklaev ei avaldanud.