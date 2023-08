Palts: naised, kes on vähem kui kolm last sünnitanud, võiks skandaali teemal kriitiliselt sõna mitte võtta

Ajakirjaniku portreefotole on lisatud tekst: «Naised, kes on sünnitanud vähem kui kolm last /.../ ei võiks sel teemal kriitiliselt sõna võtta ja kasutama ära mingeid eksimusi oma poliitilise ideoloogia vankri ees,» lajatas Palts sotsiaalmeedias avalikus postituses.

«See ei ole etteheide neile naistele, et nad ei ole sünnitanud. Sünnitamine on tõesti igaühe sügavalt isiklik asi. Küll aga on see üleskutse omama empaatiavõimet oma isamaa suhtes. Oma isamaa suhtes, mille suurim probleem on madal sündimus. Õiged inimesed otsivad lahendusi, poliitideoloogid otsivad omakasu,» kirjutas Tallinna endine linnapea ja pikaaegne poliitik.

Erakonna Rohelised kaasjuht Evelyn Sepp postitas seejärel kommentaari, milles nentis, et poliitiku öeldu võtab teda veidi sõnatuks: «Selline on uuenenud Isamaa erakond ja Urmas Reinsalu tase. Ise vist küsin ja vastan – kas nii käib Eestit päästev perepoliitika, naiste turvatunde tõstmine ja nende väärtustamine ühiskonnas ning partei õigustamine juhtumis, kus tähtsal kohal olev tegelane on petnud ülikooli, riiki, kogu teadlaskonda, pööranud kummuli teadlaste ja riigi usaldusväärsuse teadusuuringuteks edaspidi andmeid saada ja kasutada. Aga – piisab vaid selle vastu sõna võtta, kui sa leiad end sellisest olukorrast!? Kas saab veel jälgimaks muutuda!?» arutles Sepp.

Nii Paltsu kui ka Sepa postitusele reageeris omakorda hiljuti Isamaa juhiks kandideerinud Lea Danilson-Järg, kes palus erakonnakaaslasel postitus eemaldada. «See on täiesti sobimatu. Ka mina ei nõustu Vilja Kiisleriga paljudes asjades, aga see ei saa olla õigustuseks isiklikule rünnakule. Oleme omalt poolt väärikad, isegi kui keegi püüab meid alatult ja valedega rünnata. Isamaa on väärikas erakond, me ei maksa kätte,» kirjutas ta.