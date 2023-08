Mart Võrklaev, Kaja Kallas ütles eelmisel nädalal, et siin kaasuses on konkreetsed tõendid Toomas Sildami vastu. Kas ma saan õigesti aru, et tõendid Sildami vastu on vestlused, kõned rahandusministeeriumi kantsleri ja erinevate Reformierakonna poliitikutega? Või on midagi veel?