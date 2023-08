Millise tooniga teie jaoks see vestlus härra Sildamiga oli? Ta väidab, et ta ei ole midagi valesti teinud ning tegemist oli kalambuuriga. Kas teie hinnangul need põhjendused ja selgitused on tõe kummutamine, kui midagi muud?​

Tema räägib kindlasti seda muljet, mis temal vestlusest jäi ja mina räägin seda, mis mulje minul vestlusest jäi.