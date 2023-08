Siit erikomisjoni istungilt jäi teie vastustest mulje, et te eitate kõiki neid süüdistusi, mis teile tehtud on ja väitsite, et tegemist on pelgalt kalambuuri ja naljaga, mille tõttu teid valesti mõisteti. Kas jääte lõpuni selle seisukoha juurde?