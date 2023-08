Erikomisjoni istungilt jäi teie vastustest mulje, et eitate kõiki süüdistusi, mis teile tehtud on ja väitsite, et tegemist oli pelgalt kalambuuri või naljaga, mille tõttu teid valesti mõisteti. Kas jääte lõpuni selle seisukoha juurde?

Jah, ma jään lõpuni selle juurde. Kui ma alguses mõtlesin, et järsku ma lõpetasin telefonivestluse rahandusministriga mingi kalambuuri või «reedeõhtuse naljaga», siis mida rohkem ma sellele vestlusele mõtlen, siis ei olnud mingit nalja – oli täiesti töine vestlus. Mis saab teie seadustest, mida koalitsioon tahab vastu võtta, kas tuleb riigikogus täiendavaid istungeid, kas presidendil jääb 14 päeva – see oli see põhiküsimus. Ja siis, by the way, palun ärge seda meie kirja ära unustage. Aga mingit kokkusidumist, et juhul kui me ei saa raha, siis midagi juhtub seadustega, ei ole olnud.