JAHILO JA VÕRKLAEVA KIRJAVAHETUS ⟩ «Presidendi ülesannete täitmine on tõsise kahtluse all»

Viimastel aastatel tekkinud valitsussektori eelarve puudujääk on püsiva iseloomuga, sest nii kriisidest tingitud kui ka muud lisandunud kulud on valdavalt püsikulud. Lisaks on tulnud eelmise aasta veebruaris alanud täiemahulise Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas suurendada jõuliselt meie kaitsekulutusi vähemalt 3%ni SKPst. Seega on riigi kulud märkimisväärselt suurenenud, kuid tulusid pole me samal ajal kasvatanud.

Riigi rahanduse korda tegemiseks ja oma riigi kohustustega toime tulemiseks on kevadel loodud valitsuskoalitsioon oma eesmärgiks seadnud eelarve tasakaalu poole liikumise, tagades kõigepealt eelarve puudujäägi järgmisel neljal aastal maksimaalselt 3% SKPst. Eesmärgi saavutamiseks peame vajalikuks nii tulusid suurendada, kui ka leida kokkuhoiukohti.

Ministeeriumitele on juba eelmiste valitsuste poolt antud suunis vähendada tegevuskulusid aastatel 2022–2023 4,2% ja 2024. aastal täiendavalt 1,3%. Need kokkulepped kehtivad ja nendega peavad kõik ministeeriumid arvestama.

Lisaks on otsustatud, et sel aastal ei ole lisataotluste esitamist. Kulusid ei ole võimalik juurde tekitada. Erandiks on vaid vastuvõetud õigusaktidest tulenevad lisakulud ja koalitsioonilepingust tulenevad meetmed.

Laiapõhjalisema ja suuremate muudatuste ja/või reformide tegemiseks oleme kokku leppinud eelarve revisjoni läbiviimise koos null-eelarve koostamisega. See viiakse läbi koos ministeeriumide ja asutustega järk-järgult nelja aasta jooksul ning selle eesmärk on leida suuremaid kokkuhoiu- ja ümberkorralduskohti igal järgneval aastal, et seeläbi riiki efektiivsemaks muuta.