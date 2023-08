VIDEO JA BLOGI ⟩ Riigikogu erikomisjon uuris kust sai Pere Sihtkapital raha

Kogunemiseks tegi pühapäeval ettepaneku erikomisjoni aseesimees Maris Lauri (RE). «Aasta alguses eraldas toonane riigihalduse minister Riina Solman (Isamaa) Pere Sihtkapitalile 250 000 eurot. Selgust vajab, miks ja millistest vahendistest Solman selle raha eraldas. Perepoliitika on teatavasti sotsiaalministeeriumi, mitte rahandusministeeriumi vastutusala,» selgitas Lauri, kelle sõnul on vaja välja selgitada, millistel põhjustel eraldati raha just Pere Sihtkapitalile ja kas eraldisele eelnes ka konkurss.