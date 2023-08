Tallinna pensionärid paluvad Võrklaevalt automaksust vabastust

«Paljudele eakatele inimestele on isiklik auto mitte luksusese, vaid normaalse elukorralduse võimalus. Reaalpension on Eestis viimastel aastatel vähenenud ning uue maksu kehtestamine vähendaks seda veelgi,» nentis Tallinna pensionäride ühenduse esimees Aadu Jõgiaas ministrile saadetud kirjas.

Võimalik vastuväide, et pensionäride elatustaseme tõstmist tuleb tagada teiste vahenditega, on tema sõnu elukauge ega vasta tegelikele oludele. «Nii näiteks on keskmise puudega vanaduspensionäridele makstav sotsiaaltoetus püsinud muutmatuna üle kümne aasta ning toetuse summa 12 eurot 79 senti kuus on nende aastatega muutunud kahjuks vaid sümboolseks,» kirjeldas Jõgiaas.