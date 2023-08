Venekeelse Postimehe poolt Tallinnas küsitletud inimesed taunisid plaani võtta kohalike omavalitsuste valimistel neilt hääleõigus ära, kuna nad on Venemaa kodanikud. «Kes maksab makse, sel on õigus sellele, et võim arvestaks tema arvamusega,» leidis insener Galina Voronaja. «Pean jaburaks, et usalduse kaotus Venemaa kodanike vastu on tekkinud Ukraina sõja foonil,» hindas tehnoloogina töötav Aleksandr Boltovski.