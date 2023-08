Ossinovski asemel võib saada Tallinna volikogu juhiks Maris Sild

Maris Sild esitatakse volikogu esimehe kandidaadiks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatuse otsusega. Piirkonna esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul on Sild volikogu juhi kohale tugev kandidaat.

«Tallinna volikogu juht peab tegema koostööd kõigi poliitiliste jõududega. Linnavolikogul on mõte vaid siis, kui see tegutseb kõigi linnakodanike esindusena, kus peetakse sisulisi arutelusid,» ütles Kaljulaid. «Esimest korda üle pikkade aastate ei ole Tallinnas enam ühe erakonna ainuvõimu, mis peegeldub ka volikogu avatud ja kaasavas töös. See on eeskätt Jevgeni teene,» lisas Kaljulaid.

Järgmisel nädalal algab linnavolikogu sügisene istungjärk ja eile teatas Ossinovski sotsiaalmeedias, et astub tagasi volikogu esimehe kohalt, et siirduda riigikogusse, kus temast saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni juht.

«Uue valitsuse tööplaan on väga ambitsioonikas pea kõigis valdkondades, olgu selleks keskkond, regionaalpoliitika, inimõigused või haridus. Valitsuserakonna fraktsioonilt eeldab see põhjalikku süvenemist, et tagada kiires menetlustempos õigusloome kõrge kvaliteet,» kirjutas Ossinovski.

Maris Sild sõnas, et mitmendat põlve tallinlasena on tema jaoks väga oluline, et Eesti pealinn oleks kaasaegne ja hooliv linn. «Kavatsen volikogu juhina lähtuda paljuski eelkäija väärtustest ning võtta oma töös eritähelepanu alla keskkonda, liikuvust ja ligipääsetavust puudutavad küsimused. Olen valmis sajaprotsendiliselt pealinlaste huvide nimel tööle asuma,» lubas Sild.