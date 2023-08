KURIKAMÕRV ⟩ Tapetu tütar mõisteti veretöös õigeks, tema väimees mitte

Kohus otsustas, et Andres Miller peab vangis veetma liitkaristusena 15 aastat. Andres Miller jäi maakohtus süüdi nii tapmises, röövimises, varguses. Samuti jäi Miller süüdi tulirelva ja laskemoona ebaseaduslikus käitlemises ning lõhkeseadeldise ja lahingumoona ebaseaduslikus käitlemises. Lisaks narkootilise ja psühhotroopse aine suures koguses ebaseaduslikus käitlemises. Kui karistus jõustub, tuleb Milleril eelmainitud tegude eest vanglas veeta liitkaristusena saadud 15 aastat, millest arvestatakse maha juba vangistuses viibitud aeg.



Anna Maria Sadel mõisteti tapmise paragrahvis õigeks, kuid ta jäi süüdi nii omastamises kui ka varguses. Kohus määras talle liitkaristusena 4 aastat ja 2 kuud vangistust, millest arvestatakse maha see aeg, mille ta juba on vangistuses viibinud.



Samuti peavad mõlemad katma vastavad suure osa menetluskuludest ja sundraha. Samas rahuldas kohus aga Sadeli kaitsja taotluse määrata talle hüvitis kinnipidamise ja vahi all viibimise päevade eest, kuna tapmise eest ta süüdi ei jäänud. Riik hüvitab Sadelile veidi rohkem kui 3300 eurot.