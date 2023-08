Obstruktsioon riigikogus: Isamaa ja Keskerakond vastasid Lauri Hussari rahuplaanile

«Isamaa erakond on korduvalt näidanud üles tahet ja valmisolekut leida lahendus kujunenud olukorrale. Meie selge nägemus on, et kuna tekkinud erimeelsused ja vastasseis on oma olemuselt poliitilist laadi, tuleb nende lahendamiseks sõlmida poliitiline kokkulepe riigikogus esindatud erakondade vahel. Selleks on vajalik kokku kutsuda erakonna esimeeste ümarlaud, kus saab arutada kõiki võimalikke kompromisse, sealhulgas Isamaa esitatud eelnõude ja arupärimiste tagasivõtmist või nende edasist menetlemist,» kirjutas Isamaa enda vastuses.