REITINGUD ⟩ Oravad on kaotanud toetajaid Eesti 200-le ja sotsidele

Tartu Ülikooli politoloog Martin Mölder märkis, et kui vaadata nädalasi tulemusi, on viimasel kolmel nädalal EKRE toetus olnud kõrgem kui neli nädala tagasi, mis tähendab, et kui nad praegu hoiavad oma positsiooni, on nende koondtoetusel potentsiaali ka järgmisel nädalal ülespoole liikuda. «Reformierakonna iganädalased toetusnumbrid on aga viimased neli nädalat olnud suhteliselt stabiilsed, mis annab alust oletada, et nende koondtoetus on hetkel stabiliseerunud umbes 25 protsendi tasemele,» lausus ta.