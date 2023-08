Peaminister Kaja Kallas ei taha lahvatanud skandaali asjus vastuseid anda: ma olen peaminister, mul on oma töö

Stark Logisticsist kuulub peaministri kaasale Hallikule (formaalselt tema ühemehe-ettevõttele Novaria Consultile) 24,8 protsenti. Novaria Consultile, nagu suve algul avalikuks tuli, on Kallas andnud üle 350 000 euro laenu.

Stark Logistics väidab, et neil on vaid üks klient, kellele nad pakuvad kaubaveoteenust Venemaale. Selleks on Euroopa üks suuremaid terasest aerosoolipakendite tootjaid AS Metaprint. Neil aitab Stark Logistics nii Venemaa tehastest laojääke ära tuua kui ka täita veel kehtivaid lepinguid.

Stark Logistics ja Metaprint pole omavahel seotud mitte ainult lepinguliselt, vaid ka organisatsiooniliselt. Metaprinti juht Martti Lemendik on ühtlasi Stark Logisticsi suurim kasusaaja ja nõukogu juht.

Ometi väidab Kallas ERRile järgnevat: «Minu abikaasale kuuluval ettevõttel ei ole Vene Föderatsiooni kliente ja ta ei korralda mingeid vedusid Venemaal. Niipea kui see sõda algas, siis täpselt nii nagu teised ettevõtjad, ei ole ka neil Venemaal Venemaa klientidega enam mingit tegemist, need lepingud on lõpetatud.»

Kallase sõnul tuleks tema abikaasat puudutavates küsimustes pöörduda tema enda poole, sest peaministri töö on päris tihe ning Kallase sõnul ei jõua ta selle kõrvalt ka ettevõtet juhtida. «Ma olen peaminister, mul on oma töö,» lisas Kallas.