Poolteist aastat Venemaalt lahkumist: peaministrit süüdistatakse silmakirjalikkuses

Kriitika, mis Stark Logisticsile osaks on saanud, puudutab endiselt jätkuvaid kaubavedusid Venemaale. Venemaa suunal on neil vaid üks klient, kellele nad kaubaveoteenust pakuvad. Selleks on üks Euroopa suuremaid terasest aerosoolipakendite tootjaid AS Metaprint. Neil aitab Stark Logistics nii Venemaa tehastest laojääke ära tuua kui ka veel kehtivaid lepinguid täita.