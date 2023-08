Anvar Samost: Eesti usutavus on saanud väga tugevalt kannatada

«Küsimus ei ole peaministri isiklikus maines või tema edasises elus, vaid küsimus on Eesti riigi maines ja riigi usutavuses. Eestis on peaminister väga suure rolli kandja ja Kaja Kallas on seda teinud tugevamalt kui mõni teine peaminister. Ta on olnud julgeolekupoliitika väga silmapaistev eestkõneleja ka rahvusvaheliselt kogu Ukraina sõja ajal. Tegelikult on selge, et pärast selliste asjaolude ilmsikstulekut on kogu usutavus ära pühitud,» nentis Samost.

Samosti sõnul on see juhtum Eesti riigi mure, peaministri kui institutsiooni mure ja ka valitsuse mure. «Juhtum jõudis juba eile õhtuks rahvusvahelisse meediasse ja täna levib veel, ja pole mõtet arvata, et see kuidagi tähelepanuta jääb. Rahvusringhääling tegeles selle looga alates eelmisest nädalast ning peaministril oli piisavalt aega, et leida mingisugune teoreetiline lahendus, mis asju siluks. Aga seda ei sündinud ja eileõhtune lühike kommentaar ja intervjuu «Aktuaalsele kaamerale» tegid selle asja mingis mõttes pöördumatuks ja tegelikult ka hullemaks,» tõdes Samost.

«Siin on ühemõtteline küsimus, kas peaminister saab jätkata,» märkis ta.

«Küsimus on olemas. Eesti usutavus on saanud väga tugevalt kannatada ja väga olulisel määral on nõrgendatud Eesti võimet esindada oma välispoliitilisi ja julgeolekupoliitilisi huve,» leidis Samost.