Eesti suuremad päevalehed: peaministri abikaasa Vene-suunaline äritegevus on Eesti mainele kahju tekitanud

«Perekond on üks majandusüksus. Kui peaministri abikaasa toetab Vene režiimi kasvõi ühe kopikaga, näitab see Euroopa ühe suurema sanktsioonide pooldaja kahepalgelisust,» märkis Eesti Päevaleht juhtkirjas.

«Üldist pilti ei muuda sugugi paremaks teadmine, et varem kenasti Vene ärisuunda oma majandusaruandes kajastanud ettevõte on mulluse tegevuse «unustanud», sest eelmise aasta kohta seda enam ei mainita. Lihtsasti jääb mulje, et äri tahaks ajada küll, kuid seda öelda on piinlik,» tõdes leht.

Lehe hinnangul peaks peaminister teadma, kui halb see mingis kontekstis välja näeb. Leht leiab, et Kaja Kallasel tuleb seda teemat veel üksjagu selgitada.

«Peaminister, kuidas kavatsete pleki enda ja ühtlasi Eesti mainelt maha pesta? Vastusest oleneb palju rohkem kui perekonna heaolu,» sedastas leht.

Postimees kirjutab oma juhtkirjas, et peaminister Kaja Kallas on sattunud oma karjääri kõige suuremasse kriisi, mille on tinginud vastuolu tema sõnade ja tegude vahel.

«Kordame, et Ukraina sõja algusest on möödunud poolteist aastat ja kogu selle aja on kestnud äritegevus «inertsist». Kas Kaja Kallasel endal pole tekkinud kordagi täpsemat küsimust, kas tema abikaasa Venemaa-suunaline äri on nii sisuliselt kui ka vormiliselt kooskõlas rahvusvaheliste sanktsioonidega? Kui ei ole, näitaks see ülimat naiivsust; kui aga on, näitab see kaasosalust ja nullib suuresti Kallase Venemaa-suunalise retoorika tõsiseltvõetavuse,» märkis Postimees.