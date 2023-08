Reformierakonnas erakorralist kogunemist ei tule ja kriisi ei nähta

Kolmapäeval kirjutas rahvusringhääling, et peaminister Kaja Kallase (RE) abikaasa osalusega ettevõte on sõja ajal seotud kaubavedudega Venemaale. Muu hulgas on peaminister andnud oma kaasa ettevõttele laene.

«Ei, meil ei ole arutelu ja meil pole ka midagi erakorralist koguneda,» sõnas erakonna peasekretär Timo Suslov selgunud info valguses, lisades, et kindlasti pole erakonnas ka kriisi.

Erakonna juhatuse liige Aivar Sõerd kinnitas Suslovi sõnu ja lisas, et ta on meedias kirjutatuga küll kursis, ent antud teema pole tema kommenteerida. «Meil juhatus on küll tulemas, kuid sinna on veel natuke aega,» nentis poliitik, andes mõista, et teema vajaks rahulikumat lähenemist.

Nii mõnedki erakondlased on jäänud kas kättesaamatuks või ei soovi teemat spontaanselt kommenteerida.