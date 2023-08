VIDEO ⟩ President Karis: Kaja Kallas peakski selgitusi andma, sest ta on peaminister

President Alar Karis sõnas ajakirjanike küsimustele vastates, et kurb on rääkida sellisel teemal, kui samal ajal tähistatakse Ukraina iseseisvuspäeva. Ta lisas, et ühiskond ootab peaministrilt selgitusi ja kui need on antud, tuleb tal mõelda ja nõunikega nõu pidada, mis saab edasi.

Karis sõnas, et ei oska peaministrile esitatud süüdistuste tõsidust hinnata, kuid tema eeldaks, et peaminister räägiks asjast rohkem, kui ta seda siiani teinud on.

Ajakirjanik küsis Kariselt, mida ta arvab hinnangust, et skandaal on kahjustanud Eesti rahvusvahelist usaldusväärsust. Karis nentis, et säärased elemendid on olemas.

Ta lisas, et näeme aina rohkem juhtumeid, kus sanktsioonid ei pea, ning seda ka Eestis. Need juhtumid tuleb tema sõnul avalikuks teha – kui me oleme sanktsioonides kokku leppinud, siis tuleb teha nii, et need ka tõesti töötaks, sest muidu naeruvääristame ennast.