KIRI ERAKONNALE ⟩ Kallas andis mehe ettevõttele juulikuus veel 20 000 eurot laenu

Kaja Kallase kiri erakonnakaaslastele

ERR avaldas täna (eile) uudise, justkui minu abikaasa Arvo Hallikuga seotud firma teeks äri Venemaal. Tahan teile olukorda natuke omalt poolt selgitada.

Minu abikaasal on osalus Stark Logistics logistikafirmas. Sellel firmal omakorda on klient – Eesti firma Metaprint, kelle tellimusel tehtud vedudest jutt käib. Mu abikaasa on selgitanud, et Metaprint on tellinud Stark Logisticsist veod, et lõpetada tootmistegevus Venemaal ning seda kooskõlas seaduste ja sanktsioonidega. Kindlasti saavad mõlemad ettevõtted veel sel teemal ise oma otsuseid ja tegevust selgitada.

Arvol ei ole Vene Föderatsiooni ettevõtjatest kliente.

Olen jätkuvalt seisukohal, et igasugune kaubandus ja äritegevus Venemaaga peab olema lõppenud niikauaks, kuni kestab Venemaa sissetung Ukrainasse.

Tahan selgitada ka rahaküsimust. Meediast on läbi käinud, et olen laenanud 350 000 eurot Arvo firmale Novaria Consult. See on valdusettevõte, mis tegutseb finantsvaldkonnas. Olen selle laenu täismahus ka juba tagasi saanud. Avatuse huvides olgu ka mainitud, et lisaks olen juulis andnud Novaria Consultile veel 20 000 eurot laenu, mis on mõeldud investeerimiseks.

Kui teil on küsimusi, siis olen igati avatud vastama kõigest, mis minusse puutub. Luban teile, et mul ei ole midagi varjata.