Enn Eesmaa: peaministri mitteprobleem on välispoliitiliselt suur probleem

Eesmaa sõnas, et Eesti ja tema peaminister on olnud väga jõulised eestkõnelejad karmi sanktsioonipoliitika eest ning Venemaaga äritegevuse lõpetamisel.

«See on olnud kahtlemata keeruline ja majanduslikult kahjulik meie ettevõtjatele, aga vajalik samm nii sisult kui ka eetiliselt. Paraku on täna olukord, kus peaminister Kaja Kallase sõnade ja isegi et nõudmiste ning tänase tegevuse vahel on suur ebakõla. Ebakõla, mis vähendab peaministri usutavust nii sise- kui ka välispoliitikas,» leidis Eesmaa.

Riigikogu liige tõi välja, et ühelt poolt on välisriigi propagandal nüüd kahtlemata tänuväärt teema, mida meie riigi ja peaministri vastu kasutada. «Teisalt on kindlasti keerulisem olla otsustajate laua taga ka meie liitlaste ja partneritega ning olla sama jõuline, aga ka usutav kui varem ja mõjuda seejuures siiralt,» tõdes Eesmaa.