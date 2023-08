Jaak Jõerüüt: ei ole usutav, et peaminister ei tea, mis tal kodus toimub

Kolmapäeval kirjutas Eesti Rahvusringhääling, et peaminister Kaja Kallase (RE) abikaasa osalusega ettevõte on sõja ajal seotud kaubavedudega Venemaale. Muu hulgas on peaminister andnud oma kaasa ettevõttele laene.

Jõerüüt sõnas, et see ei ole kuidagimoodi usutav, et peaminister ei tea, mis tal kodus toimub. «Miks me siis peaksime arvama, et ta teab, et mis terves riigis toimub?»

Endine reformierakondlane lisas, et arenenud poliitikaga riigis astuks peaminister tagasi ning ta arvab ka ise, et Kallas peaministriks jääma ei peaks. «Poliitikas juhtub kogu maailmas niisuguseid asju, et põhjusel või teisel peab keegi tagasi astuma ja see ei ole mitte kunagi maailma lõpp. Riigid funktsioneerivad edasi,» sõnas ta.

«Mainekahju Eestile rahvusvahelises plaanis on suur. Ja mainekahju - ma toonitan - ei ole midagi, mis puudutab ainult kõrgeid poliitilisi ringkondi, vaid see puudutab meid kõiki ja pika aja jooksul.»

Jõerüüt nentis, et on Eesti diplomaadina töötanud üle 20 aasta, mis tähendab, et on pidanud rahvusvahelist olukorda väga erinevates riikides jälgima väga pikka aega. «Mul on lihtsalt ettekujutus nendest asjadest seestpoolt, et mismoodi töötavad riikide mained ja kuidas käitutakse,» selgitas ta.

Seda enam ei või praeguses olukorras tema sõnul silma kinni pigistada või olukorda pisendada. «Peaministril on juhtunud see, et rahvusvaheliselt räägib ta üht ja tema kodune situatsioon on hoopis teistsugune - kui seda poliitilist konflikti, justkui midagi pole juhtunud, lihtsalt jätkata, ei võeta Eestit enam tõsiselt. Kogu Eesti poliitiline juhtkond peab leidma lahenduse, et eluga edasi minna,» ütles Jõerüüt, rõhutades, et ka peaministri erakonna liikmed peaksid rohkem reageerima.