Kaja Kallas ei näe endal abikaasa skandaaliga seost

Kallas sõnas, et tema ei tegele oma abikaasa ettevõtte äritegevusega. «Mina olen Eesti Vabariigi peaminister. Mul on oma töö ja väga tihedad tööpäevad,» ütles ta. Peaminister lisas, et igasugune äritegevus Venemaal on taunitav ning seetõttu lõpetas ka tema abikaasa Arvo Hallik kuu aega pärast sõja algust äritegevuse Venemaal.

Praeguse skandaali kohta lausus ta, et Hallik on aidanud ühte ettevõtet, mille käive, töötajad, arved ja muu on olnud Eestis. Peaministri sõnul ei saanud tema abikaasa lihtsalt aru, et ka selline tegevus on moraalselt taunitav. «Nüüd, kui see välja tuli, siis ma saan aru, kuidas see paistab. Me oleme sellest rääkinud ja ta kinnitas mulle, et tegevus lõpeb septembris. Mina ei puutu nende otsustesse ja kõike, mis puudutab neid äriettevõtteid, peab küsima nende endi käest,» lisas Kallas.