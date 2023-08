Päevalehed soovitavad Kaja Kallasel tagasi astuda

Eesti Päevaleht märgib juhtkirjas, et Kaja Kallas lasku end taandada. «Kasvõi selleks, et valusa kogemuse võrra rikkamana Eesti riigi valitsusjuhi kohal võib-olla jätkata. Ja võib-olla ka mitte,» kirjutab leht.

Lehe hinnangul võiks peaminister võtta silmakirjalikkuse eest vastutuse. «Kaja Kallas peaks esitama tagasiastumispalve,» kirjutab leht, kuid möönab samas, et see ei tähenda tingimata ametist lahkumist. «Rahvasaadikud saaksid talle uue mandaadi anda - juhul kui peavad möödalaskmist piisavalt tühiseks. Paraku oleks selliseski sammus märgatav hulk künismi,» nentis leht.

Postimehe juhtkiri ütleb, et «Kallase aeg on läbi». «Kahjuks pole Kaja Kallas kasutanud võimalusi anda ajakirjandusele häid seletusi. Vastupidi, oleme pressikonverentsil kuulnud loogilisi vastuolusid täis juttu. Lisaks on peaminister öelnud, et ei ole teinud midagi valesti ega saa aru, milles teda süüdistatakse, ning oleks väga tänulik, kui keegi selgitaks,» märkis leht.